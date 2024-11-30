Sivas'ta Araç Koleksiyonu Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sivas'ta Araç Koleksiyonu Yapıyor

Sivas\'ta Araç Koleksiyonu Yapıyor

Murat Cingöz, 33 yılda sigara yerine minyatür arabalar alarak 13 bin parça koleksiyon oluşturdu.

30.11.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz, sigara yerine minyatür araba alarak 33 yılda 5 milyon TL değerinde 13 bin araba biriktirdi.

Murat Cingöz'ün 8 yaşında harçlıklarıyla satın aldığı bir minyatür araba tutkuya dönüştü. 33 yıldır minyatür araba satın alarak koleksiyon yapan Cingöz, biriktirdiği 13 binin üzerindeki aracı evinin odasında sergilemeye başladı. Sigaraya vereceği para ile araba satın aldığını ifade eden Cingöz, "Burası benim sıkıntılı günlerimde bile kendimi iyi hissettirmeme, stres düzeyimi azaltmama ve dolayısıyla mutlu bir halde çıkmama vesile olan bir oda oldu" dedi.

Sivas'ta yaşayan 41 yaşındaki Cingöz, 1991 yılında okul harçlıklarıyla oluşturmaya başladığı koleksiyonu; Çin, Japonya, Amerika gibi 8 farklı ülkeden insanlarla iletişime geçerek farklı renkler, modeller ve çeşitlerde araçları satın alarak güçlendirdi. Biriktiği araçları gösterime sunmak isteyen Cingöz, şimdilik evinin bir odasını araçlara ayırdı. Odanın 4 duvarının yanı sıra dolapların tamamını tasarlayarak araçlarla donatan Cingöz, araçların bakımını da aynı odada yapıyor. Hayatı boyunca sigara kullanmadığını ifade eden Murat Cingöz, "Hiç sigara kullanmadım. Sigaraya vereceğim paranın daha fazlasını buraya harcadım" dedi.

"Bu oda mutluluk odası"

İlk arabasını ilkokula gittiği dönemde aldığını söyleyen Murat Cingöz, "1991 yılından bu yana bu koleksiyonu yapmaktayım. İlk arabayı okul güzergahı üzerinde bir iş yerinden yaklaşık 16 bin liraya satın almıştım. Hayalini kurduğum bu arabaya ulaşmıştım. Daha önceden kardeşlerimin de getirmiş olduğu arabalar var ama benim başlangıç noktam kesinlikle buydu. Aşağı yukarı 33 yıl falan birlikte zaman geçirdik, binlere ulaştık. Şu an 13 binin üzerinde arabam var gördüğünüz gibi. Toplaması, biriktirmesi, farklı farklı ülkelerden, onlarca şehirden ve yüzlerce kişiden toparladığım bu koleksiyonu biriktirmek bir hayli zor oldu. Ama inanılmaz dostluklar ve inanılmaz keyifli günlere vesile oldu. Zaten bu odaya girerken ben diyorum ki 'bu oda mutluluk odası'. Girerken mutsuz bile olsanız çıktığınızda kesinlikle mutlu oluyorsunuz. Bu oda kendinizi yenilemenizi sağlayan harika bir oda. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten bu hobi güzel bir şey" dedi.

"Bu oda için çok şeyden vazgeçtim"

Odayı görenlerin hayran kaldığını ifade eden Murat Cingöz, "İlk defa odaya girenler gerçekten 5, 6 dakika boyunca kendilerine gelemiyorlar. Yaklaşık 13 binden fazla araba olduğu için önce bakıyorlar. Her birinin hikayesini dinledikleri zaman inanılmaz keyif alıyorlar. Gerçekten bu durumda beni çok mutlu ediyor. Bu oda için çok şeyden vazgeçtiğimi söyleyebilirim. Günde iki paket sigara ve 33 yılı çarpabilirsiniz. Belki 3 paket olabilir. 33 yıllık bir emek var. Arabalar burada ama sigara içenlerin sigaraları yok ve sağlıklarına ciddi zararlar veriyor. Burası benim sıkıntılı günlerimde bile kendimi iyi hissettirmeme, stres düzeyimi azaltmama ve dolayısıyla mutlu bir halde çıkmama vesile olan bir oda olmuş oldu. Ondan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Yerel, Yaşam, Stres, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas'ta Araç Koleksiyonu Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
14:19 O Ses Türkiye’den kovulan Nur Cennet’in son halini görenler tanıyamıyor O Ses Türkiye'den kovulan Nur Cennet'in son halini görenler tanıyamıyor
14:15 Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu Balayında facia: 26 yaşındaki yeni gelin sokakta ölü bulundu
14:08 Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek Sakın çöpe atmayın Geri dönüşüm karşılığında para ödenecek! Sakın çöpe atmayın
14:04 Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:26 Kurşunlu Camii’nde Yangın Çıktı Kurşunlu Camii'nde Yangın Çıktı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
13:23 Adana’da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi Adana'da yaya geçidindeki ölümlü kazada sürücü, hastalıkları nedeniyle tahliye edildi
12:58 Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com’a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım Turhan Çömez sürgün yıllarını Haberler.com'a anlattı: Hapishaneye girseydim canlı çıkamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 11:35:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Araç Koleksiyonu Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.