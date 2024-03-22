Sivas'ta çiftçilere 50 bin adet kayısı fidanı dağıtıldı
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde dağıtılması planlanan 50 bin adet kayısı fidanı için 90 bin başvuru yapıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde "Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 50 bin kayısı fidanı yüzde 75 hibeyle düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Gürün Kaymakamı Abdullah Sarı, ilçe protokolü ve çok sayıda çiftçi katıldı.
"Son iki yılda toplamda 100 bin kayısı fidanı Gürünlü çiftçilere dağıtıldı"
Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, son iki yılda toplamda 5 bin dekarlık alanda yüz bin kayısı fidanının Gürünlü çiftçilere dağıttıklarını ifade ederek, " Dut ve badem gibi ürün çeşitliliği sergileyen Gürün ilçemiz kuru tarımın yanı sıra sebze ve meyve üretiminde de yüzümüzü güldürmekte gün geçtikçe üretimini artırmaktadır. İnşallah dut pekmezinde coğrafi işaret alan Gürün ilçemiz kayısı elma ceviz ve bulgurda 'da coğrafi işaret alarak marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Geçen yıl çiftçilerimize dağıttığımız 50 bin adet kayısı fidanımız 2 bin 500 dekar arazide toprakla buluşmuştu. Valilik olarak bu yıl da kayısı üreticilerimize destek verdik ve 2 bin 500 dekarlık bir alanda çiftçilerimize 50 bin adet fidan dağıtımı yaptık. Son iki yılda toplamda 5 bin dekarlık alanda yüz bin kayısı fidanını böylece Gürünlü çiftçilerimize dağıtmış oluyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından fidanlar çiftçilere dağıtıldı. Fidanları almak için birbirleriyle yarışan çiftçiler, bu projeden dolayı yetkililere teşekkür etti.
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