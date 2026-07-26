Konumu değiştirilen gasilhane tepkilere neden oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesi belediye tarafından ikametlerin arasında inşasına başlanılan gasilhane mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şarkışla Belediyesi tarafından Gültekin Mahallesi 225 numaralı ada ve 14 numaralı parsel üzerinde, mezarlığa yakın bir noktada gasilhane yapılması için ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma inşaatın yapılacağı yerde elektrik trafosu bulunduğu için projenin inşasına başlayamadı. Başka bir adres belirlendi bu kez de okula yakın olduğu için veliler tepki gösterdi. Bunun üzerine Yıldırım Mahallesi'nde inşaata başlanıldı. Bu defa da mahalle sakinleri ikametlerin arasında gasilhane istemediklerini belirterek tepki gösterdi. Mahalle sakinleri düğün ve nişanlarını sokakta yaptıklarını hatırlatarak, mahalle içerisinde gasilhanenin sorunlara neden olacağını dile getirdiler.

"Cenaze varken nasıl davul zurna çalacağız"

Karahan Şimşek, mahalle içerisinde cenaze işlemleri yapılırken davul ve zurnalı düğün yapılamayacağını ifade edip, "Gasilhane farklı bir yerde yapılacaktı. Etraftaki öğrencilerin psikolojisi bozuluyor diye buraya yapmaya başladılar. Mahallede evlenecek gençlerimiz var. Bu gençlerin düğünü olduğu zaman buraya cenaze gelirse biz cenazeyi davul, zurna ile mi karşılayacağız. veya o an cenaze sahibinin bize tepkisi ne olacak. Biz benzer bir durumda ne yapacağız? Burası park yeri. Belediye başkanına defalarca ulaşmaya çalıştık. Mahallede dört yolun önünde her evin kapısı bu arsaya bakarken buraya gasilhane yapılmamalı. Bütün şehirleri gezdim hiçbirinde bu şekilde bir sistem görmedim. Belediye buraya gasilhane yapmakla neyi amaçlıyor bilmiyoruz. Buraların değerini düşürmek mi istiyorlar? Yoksa işin içinde başka işler mi var? İhale 14 ve 15. Parsele yani mezarlığın olduğu yere veriliyor. Orada elektrik trafosu var diye yapılmaktan vazgeçiliyor. Okula giden çocukların büyük bir bölümü bu yoldan geçiyor. İlçede bulunan bütün okullara giden öğrendiler bu yolu kullanıyor. Ama belediye ekipleri ısrarla buraya gasilhane yapma peşindeler" dedi.

Oktay Çat isimli mahalle sakini ise projenin okul yolu üzerinde yapıldığını hatırlatarak, "Ben arsanın karşısında ki binanın sahibiyim. İki gün önce buraya böyle bir proje yapılacağını öğrendik. Komşularımızla beraber belediyeye gittik. Belediye başkanına ulaştık ve buraya gasilhanenin yapılmamasını istedik. Aldığımız cevap ise 'biz hizmet yapıyoruz' oldu. Biz yapılan hizmeti her zaman destekliyoruz. Ama gasilhane dendiği zaman cenaze olayı insanların yaslı ve matem halleri olacak. Çevrede her yer evle dolu mahallede onlarca çocuk var. Bu inşaattan vazgeçmelerini söyledik. Sonrasında kaymakam beyin yanına gittik ve aynı durumu ona da ilettik. Kendisi elinden bir şey gelmeyeceğini bunun da bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu yapılanı ben yatırım olarak görmüyorum. Bugüne kadar hiçbir şeye karşı çıkmadık, yapılan her şeyin arkasında durduk. Kalenin oradan yapımını buraya aldılar. Oradaki çocuğun psikolojisi bozuluyorsa bizim mahallemizde de akşama kadar buradan yüzlerce çocuk geçiyor. Onlar buradan geçerek okullarına giderken ağlayan, yas tutan insanları görecekler. Çocuklar buradan geçip derse gidecek, sınava girecekler. Bunları neden düşünmüyorlar" diye konuştu.