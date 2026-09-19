Sivas’ta gaziler günü çelenk töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Sivas’ta gaziler günü çelenk töreniyle kutlandı

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Sivas’ta gaziler günü çelenk töreniyle kutlandı
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Sivas’ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Sivas kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında program düzenlendi. Düzenlenen programda Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Sivas Belediyesi, Türkiye Muhabir Gaziler Derneği ve Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından çelenk sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının okunmasının ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek şeref defterini imzalayarak 19 eylül gaziler gününün öneminden bahsetti.

Şimşek, "Bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha ifade etmek isteriz ki şanlı tarihimizin her safhasında vatanı, bayrağı ve istiklali uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz milletimiz, bağımsızlığına ve mukaddes değerlerine yönelik her türlü tehdide karşı canını ortaya koymuş, birlik ve beraberliğinden, hürriyet ve istikbalinden asla taviz vermemiştir. Bu eşsiz mücadele ruhunun en büyük timsalleri ise vatanımız uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilik şerefine erişen kahramanlarımızdır. Onların cesareti, fedakarlığı ve vatan sevgisi milletimizin hafızasında daima yaşayacak bıraktıkları eşsiz miras gelecek nesillerimize yol göstermeye devam edecektir" dedi.

Türkiye Muhabir Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ise, "Milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın özgürce dalgalanması uğrunda büyük fedakarlık gösteren kahraman gazilerimizi anmak ve onlara olan minnet duygularımızı ifade etmek için 19 eylül gününü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 19 eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir. Bu anlamlı gün vatan savunmasında gösterilen fedakarlığın, cesaretin ve kahramanlığın sembolü olarak gaziler günü kabul edilmiştir. Gazilik vatan, millet ve bayrak uğruna gerektiğinde canını ortaya koyan, büyük fedakarlıklar gösterenlerin ve milletimizin bağımsızlığına sahip çıkmasının en yüce ifadelerinden biridir" diye konuştu.

Programın ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüSivasYerelSon Dakika

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