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Sivas'ta İlkokul Öğrencileri Mehmetçiğe Mektup Yazdı - Son Dakika
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Sivas'ta İlkokul Öğrencileri Mehmetçiğe Mektup Yazdı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret eden Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, okuma ve yazmayı öğrendikten sonra Mehmetçiğe sevgi ve minnet dolu mektuplar yazdı. Öğrencilerin duygusal mektupları, herkesi etkiledi. Vali Şimşek, mektupları Mehmetçiklere ulaştıracağını belirtti.

Sivas\'ta İlkokul Öğrencileri Mehmetçiğe Mektup Yazdı
16.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:44
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Sivas'ta ilkokul öğrencileri okuma ve yazmayı öğrenir öğrenmez Mehmetçiğe mektup yazdı.

Okuma ve yazmayı öğrenen minik öğrenciler Mehmetçiği de unutmadı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret eden Kızılırmak İlkokulu öğrencileri, yazdıkları yeni yıl tebrik kartları ile Mehmetçiğe yazdıkları sevgi ve minnet dolu mektupları Vali Şimşek'e teslim etti. Öğrencilerin Mehmetçiğe yazdıkları mektuplar ise duyanları duygulandırdı.

"Sizler sayesinde güvenle yaşıyoruz"

Hasan Mert İmrek, mektubunda asker ağabeyleri sayesinde güvenle yaşadıklarını dile getirerek, "Sevgili asker abilerim. 7 yaşındayım. Okuma yazmayı öğrendim. Babam ile size bu mektubu yazdım. Ülkemizi koruduğunuz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum iyi ki varsınız. Sizler sayesinde güvenle yaşıyoruz. Size çok şey borçluyuz. Kendinize dikkat edin. Allaha emanet olun" ifadelerine yer verdi.

"Hep kalbimizdesiniz"

6.5 yaşındaki Elif Ecem Eğdemir mektubunda asker ağabeylerinin hep kalbinde olduğunu belirterek, "Öğretmenim ile size bir mektup yazdım. Vatanımızı koruduğunuz için size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız vatan olmazdı. Milletimiz rahat yaşayamazdı. Size çok şey borçluyuz. Siz hep var olun, mutlu olun. Hep kalbimizdesiniz" ifadeleri yer aldı.

Vali Şimşek'te Mehmetçiği selamladıklarını ve şehit olanlara da Allah'tan rahmet dilediklerini ifade etti. Öğrencilerin yazdıkları mektupları teslim alan Vali Şimşek, mektupları Mehmetçiklere ulaştıracaklarını söyledi. Ziyaretin ardından Vali Şimşek, öğrencilere rozet takıp kitap hediye etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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