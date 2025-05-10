Sivas'ta Minibüs Yangını

Yangın çıkan minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi
SİVAS - Sivas'ta yangın çıkan minibüs, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Hava limanı istikametine yolcu götüren 58 S 0275 plakalı servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler inerek canlarını kurtardı. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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