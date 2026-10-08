Sivas\'ta özel gereksinimli İmamoğlu, hayırsever desteğiyle 14 günlük umreye gitti

Sivas'ta özel gereksinimli İmamoğlu, hayırsever desteğiyle 14 günlük umreye gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta özel gereksinimli İmamoğlu (38), hayırseverlerin desteğiyle ailesiyle 14 günlük umreye uğurlandı. Umre talebini dile getirdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kendisi, babası ve annesinin masrafları karşılandı; uğurlama İl Müftülüğü Hac Birimi tarafından yapıldı.
Sivas'ta yaşayan özel gereksinimli Ahmet Turan İmamoğlu'nun (38) umre hayali, hayırseverlerin desteğiyle gerçeğe dönüştü.
Umre talebini dile getirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayırseverlerin desteğiyle kendisi, babası ve annesinin umre masrafları karşılanan İmamoğlu, Sivas İl Müftülüğü Hac Birimi tarafından dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programının ardından İmamoğlu ve ailesi, 14 günlük umre programı kapsamında kutsal topraklara hareket etti.
Kaynak: İHA
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