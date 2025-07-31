Sivas\'ta Sevgi Teyze\'ye Özel Destek: Piknik Etkinliğine Katıldı

Sivas'ta sağlık sorunları nedeniyle bir süredir evinden çıkamayan 66 yaşındaki Sevgi Korkmaz, Bir El de Sen Uzat Derneği'nin düzenlediği piknik etkinliğine katılmak istedi.

Ulaşım konusunda sıkıntı çeken Sevgi Korkmaz yardım talebinde bulundu. Sevgi Korkmaz'ın bu talebi kısa sürede karşılık buldu ve Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun Sevgi Teyzenin evinden alınıp yeniden evine bırakılması için talimat verdi. Başkan Uzun'un talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Sevgi Korkmaz için özel araç tahsis ederek kendisini evinden alıp etkinlik alanına götürdü. Kendisine gösterilen ilgi ve destek için Belediye Başkanı Uzun'a teşekkür eden Sevgi Teyze, temiz havada arkadaşları ve dostlarıyla buluşabilmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte duygularını dile getiren Sevgi Korkmaz, "Bu benim için sadece bir gezi değil, aynı zamanda büyük bir moral oldu. Çağrıma kayıtsız kalmayan ve bana bu mutluluğu yaşatan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Bir El de Sen Uzat Derneği yöneticisi Şenay İlkörücü ise her yıl düzenledikleri piknik etkinliğinin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, Başkan Uzun'un duyarlı yaklaşımının özellikle Sevgi Teyze ve diğer ihtiyaç sahipleri için çok anlamlı olduğunu ifade etti. Yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelerin doyasıya eğlendiği etkinlik hem katılımcılara moral verdi hem de onların unutulmaz bir gün yaşamalarına vesile oldu. - SİVAS