Suriyeli Öğrenci Rejim Çöküşünü Tatlı ile Kutladı - Son Dakika
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Suriyeli Öğrenci Rejim Çöküşünü Tatlı ile Kutladı

Suriyeli Öğrenci Rejim Çöküşünü Tatlı ile Kutladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Suriyeli öğrenci Ragdad Hassoun, Şam'ın muhalif güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü fakültede tatlı dağıtarak kutladı. Mutluluğunu ifade eden Hassoun, özgürlük mücadelesini kazandıklarını belirterek memleket özlemini dile getirdi.

12.12.2024 14:42
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Sivas'ta eğitim gören Suriyeli üniversitesi öğrencisi, 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünü fakültede tatlı dağıtarak kutladı.

Suriye'de muhalif güçler, uzun zamandır süren ilerleyişlerini sürdürerek başkent Şam'a girmişti. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle 61 yıllık Baas rejimi çökerken, Esad dönemi resmen sona ermişti. Şam'ın muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde 4. sınıfta okuyan 24 yaşındaki Suriyeli Ragdad Hassoun, mutluluğunu fakültede tatlı dağıtarak yaşadı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Hassoun, "Seneler süren bir mücadeleyi kazandık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Türkiye'ye geleli 8 yıl oldu. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederiz. Özgürlüğümü tatlı dağıtarak kutladım. Mezun olduktan sonra kendi toprağımıza dönmeyi düşünüyoruz. Memleketimi, akrabalarımı, arkadaşlarımı, evimi çok özledim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Suriye, sivas, Yerel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriyeli Öğrenci Rejim Çöküşünü Tatlı ile Kutladı - Son Dakika

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