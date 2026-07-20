Yetim ve öksüz çocuklar piknikte buluştu

Sivas'ta Bir Elde Sen Uzat Gönüllü Hareketi tarafından düzenlenen piknikte 200 yetim ve öksüz çocuk ile aileleri unutamayacakları bir gün yaşadı.

Kardeşler mesire alanı'nda düzenlenen programa Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Suudi Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardımcısı Efe Zileli katıldı.

Program kapsamında sabah kahvaltıda bir araya gelen aileler, öğle yemeğinde de birlikte vakit geçirdi. Çocuklara özel hazırlanan hediyeler ile harçlık dağıtıldı. Etkinliğin sonunda çocuklar mutlu bir şekilde alandan ayrıldı.

"Her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız"

Bir Elde Sen Uzat Gönüllü Hareketi Onursal Başkanı Ahmet Özaydın, programda yaptığı konuşmada her zaman çocukların ve ailelerinin yanında olacaklarını söyledi.Pikniğin düzenlenmesine destek veren hayırseverlere teşekkür eden Özaydın, katkı sunan herkese şükranlarını dile getirdi. - SİVAS