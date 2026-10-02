Sivas-Tokat UMKE tatbikatında 55 gönüllüyle yeni operasyon merkezi ilk kez kullanıldı

Sivas ve Tokat'tan 55 UMKE gönüllüsü sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirilen 8. Bölge Sivas-Tokat UMKE Bölge Tatbikatı'nda, olası afet ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin müdahale kapasitesi test edildi.

Üç gün süren tatbikatta UMKE ekipleri, afet koşullarını gerçeğe yakın senaryolarla deneyimledi. Ekipler; olay yerinden hasta tahliyesi, sahra hastanesinde hasta kabulü, triyaj, tıbbi müdahale ve hastaların ileri sağlık kuruluşlarına nakli gibi uygulamaları gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında zorlu arazi ve çevre koşullarında meydana gelebilecek yaralanmalara müdahale edilirken, sahra hastanelerinde yaralıların kabulü, ilk değerlendirmesi ve tıbbi müdahaleleri yapıldı.

Tatbikatın önemli bölümlerinden biri ise Sivas UMKE envanterine yeni dahil edilen Acil Sağlık Operasyon Merkezi'nin ilk kez sahada aktif olarak kullanılması oldu. Karasal haberleşme altyapısının kullanılamadığı senaryolarda farklı iletişim ve afet yönetim sistemleri test edildi.

Tatbikatla UMKE ekiplerinin afetlerde hızlı müdahale, ekip koordinasyonu, haberleşme, hasta triyajı ve güvenli hasta nakli konularındaki hazırlık düzeyleri değerlendirildi.