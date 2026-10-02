Sivas-Tokat UMKE tatbikatında 55 gönüllüyle yeni operasyon merkezi ilk kez kullanıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas-Tokat UMKE tatbikatında 55 gönüllüyle yeni operasyon merkezi ilk kez kullanıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas-Tokat UMKE tatbikatında 55 gönüllüyle yeni operasyon merkezi ilk kez kullanıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas ve Tokat'tan 55 UMKE gönüllüsü sağlık personelinin katıldığı 8. Bölge tatbikatında afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesi test edildi. Üç gün süren tatbikatta Sivas UMKE'nin yeni Acil Sağlık Operasyon Merkezi ilk kez sahada kullanıldı.

Sivas ve Tokat'tan 55 UMKE gönüllüsü sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirilen 8. Bölge Sivas-Tokat UMKE Bölge Tatbikatı'nda, olası afet ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin müdahale kapasitesi test edildi.

Üç gün süren tatbikatta UMKE ekipleri, afet koşullarını gerçeğe yakın senaryolarla deneyimledi. Ekipler; olay yerinden hasta tahliyesi, sahra hastanesinde hasta kabulü, triyaj, tıbbi müdahale ve hastaların ileri sağlık kuruluşlarına nakli gibi uygulamaları gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında zorlu arazi ve çevre koşullarında meydana gelebilecek yaralanmalara müdahale edilirken, sahra hastanelerinde yaralıların kabulü, ilk değerlendirmesi ve tıbbi müdahaleleri yapıldı.

Tatbikatın önemli bölümlerinden biri ise Sivas UMKE envanterine yeni dahil edilen Acil Sağlık Operasyon Merkezi'nin ilk kez sahada aktif olarak kullanılması oldu. Karasal haberleşme altyapısının kullanılamadığı senaryolarda farklı iletişim ve afet yönetim sistemleri test edildi.

Tatbikatla UMKE ekiplerinin afetlerde hızlı müdahale, ekip koordinasyonu, haberleşme, hasta triyajı ve güvenli hasta nakli konularındaki hazırlık düzeyleri değerlendirildi.

Kaynak: İHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiAcil DurumOperasyonGüncelSağlıkTokatSivasYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz Belçika maçının kadrosundan çıkarıldı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 16:32:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivas-Tokat UMKE tatbikatında 55 gönüllüyle yeni operasyon merkezi ilk kez kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei