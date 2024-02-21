Sivaslı çoban Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek ile düet yaptı - Son Dakika
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Sivaslı çoban Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek ile düet yaptı

Sivaslı çoban Tarık Kara, Vali Yılmaz Şimşek ile düet yaptı

Sivaslı çoban Tarık Kara, dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söylerken, Vali Yılmaz Şimşek ise saz çalarak çobana eşlik etti. Sivas Valiliği İl Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ekibi düeti kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

21.02.2024 13:06
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Sesiyle gündem olan Sivaslı çoban Tarık Kara, dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söylerken, Vali Yılmaz Şimşek ise saz çalarak çobana eşlik etti.

Sesiyle adeta dinleyenleri mest eden Sivaslı çoban Tarık Kara, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret etti. Sohbetin ardından, 'bozkırın avazı' namıyla gönüllere taht kuran Kara, ziyarette dünyaca ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi. Vali Yılmaz Şimşek ise sazıyla Kara'ya eşlik etti. Sivas Valiliği İl Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü ekibi düeti kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşılan görüntü izleyenlerden tam not aldı. Öte yandan Kara, farklı türküler söyleyerek de dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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