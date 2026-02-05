Başkan Dökmeci mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci nezaretinde kırsal mahallelerde yürütülen mahalle ziyaretleri devam ediyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Talat Yalaz, İlçe Başkanı Faruk Ertaş, belediye meclis üyeleri ve parti ilçe yönetimiyle birlikte ilçenin kırsal mahallelerinden Hamamkarahisar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette mahallede yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Dökmeci ve beraberindeki heyet, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek not aldı. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen buluşmada, bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Hamamkarahisar Mahallesi sakinlerinin samimi ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini içtenlikle karşılayan tüm hemşehrilerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR