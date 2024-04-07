Slovakya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Rusya Yanlısı Aday Kazandı

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Slovakya'da bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunun galibi, Ukrayna'ya askeri destek sağlanmasına karşı çıkan ve Rusya yanlısı olarak nitelendirilen aday Peter Pellegrini oldu.

Slovakya İstatistik Ofisi tarafından yayınlanan resmi olmayan verilere göre, oyların yüzde 99'unun sayılmasıyla birlikte, Sosyal Demokrat aday Peter Pellegrini'nin oy oranı yüzde 53,55, AB ve Batı yanlısı aday Ivan Korcok'un oy oranı ise yüzde 46,44 oldu. Verilere göre seçimlere katılım oranı ise yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti. Ülkeyi Avrupa Birliği ve NATO'dan uzaklaştırmakla suçlanan Başbakan Robert Fico liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortaklarından Hlas (Ses) partisinin lideri olan Pellegrini, Slovakya'nın Washington ve Brüksel'den gelen direktiflere bağlı kalmaması ve kendi menfaatlerini gözetmesi gerektiğini savunuyor. Pellegrini'nin kazanmasıyla birlikte, ülkenin dış politikasını daha Rusya yanlısı bir hale getirdiği ileri sürülen Başbakan Fico'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir müttefik kazanacağı yorumları yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimin 23 Mart'ta gerçekleştirilen ilk turunda muhalefet tarafından desteklenen eski Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, oyların yüzde 42,5'ini alarak yarışı ilk sırada tamamlamıştı. Hükümet tarafından desteklenen Peter Pellegrini ise yüzde 37 oyla ikinci sırada yer almıştı. Pellegrini'nin görevi mevcut Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'dan 15 Haziran 2024 tarihinde devralması bekleniyor.

1975 doğumlu Pellegrini, 2018-2020 yılları arasında başbakan olarak görev yapmış, geçtiğimiz yıl eylül ayındaki genel seçimlerin ardından ise Ulusal Konsey Başkanı görevine gelmişti. Ataları İtalya kökenli olan 48 yaşındaki siyasetçi, seçim kampanyasında Slovakya halkını, çocuklarını Ukrayna'ya asker göndermemek için sandığa giderek oy kullanmaya davet etmişti. - BRATİSLAVA