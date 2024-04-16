Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, su sorununu çözmek için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Yerel

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, su sorununu çözmek için çalışmalara başladı

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, su sorununu çözmek için çalışmalara başladı

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, su sorununu çözmek için ilçedeki su kaynaklarını inceledi ve tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

16.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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Bilecik'in Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut sahaya inerek halka ilk sözünü verdi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, başkan yardımcısı ve fen işleri müdür vekili ile Yukarıdere pompa istasyonu, ilçe barajı, su depoları ve alternatif su kaynaklarında incelemelerde bulundu.

Söğüt'te su sorununu en hızlı şekilde çözmek için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Başkan Durgut, "Amacımız ilçemizdeki su kesinti süresini ilk etapta en aza indirebilmek ve ilerleyen süreçte suyu vatandaşlarımıza kesintisiz olarak verebilmektir. Gereken tüm çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Söğüt, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, su sorununu çözmek için çalışmalara başladı - Son Dakika

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