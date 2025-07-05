Söğüt Belediyesi Yüzme Havuzunu Yeniden Hizmete Açtı

Söğüt Belediyesi tarafından bir süredir tadilatta olan yüzme havuzu, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kapılarını halkın hizmetine açtı.

Söğüt Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan havuz 2 Temmuz Çarşamba günü itibariyle kapılarını vatandaşlara açtı. Konu hakkında Söğüt Belelediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Fiyat tarifesi tam 120 TL, öğrenci 60 TL olarak belirlenmiştir. Haftalık kullanım programı pazartesi günü temizlik ve bakım dolayısıyla kapalı, salı günleri 10.00 - 18: 00 arası erkeklere özel, çarşamba 10: 00 - 18: 00 arası kadınlara özel, perşembe ve cuma tüm gün öğrenci kursları, cumartesi 10: 00 - 18: 00 arası erkeklere özel, pazar 10: 00 - 18: 00 arası kadınlara özel hizmet vermektedir. Havuz kullanım günleri, görevli kurs öğretmenleri ve cankurtaranların uygunluk durumuna göre belirlenmiştir. Dikkat edilmesi gereken kurallar ise; kadınlara özel günlerde 5 yaş ve üzeri erkek çocuklar havuza alınmayacak, tüm kullanıcılar için yüzme bonesi, erkeklerde yüzme şortu, kadınlarda mayo veya haşema kullanımı zorunlu, 5 yaş ve üzeri herkes ücrete tabi, 12 yaş altı çocuklar ebeveynsiz havuza alınmamakta aynı zamanda 12-18 yaş arası çocuklar, velileriyle birlikte gelerek veli izin belgesi imzaladıktan sonra havuza kabul edilmektedir. Havuzdan faydalanmak isteyen tüm vatandaşların, Söğüt Belediye Başkanlığı Havuz Taahhütnamesi'ni imzalaması gerekmektedir" denildi. - BİLECİK