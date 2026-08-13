Sokak Köpeği Saldırısı: İki Sahipli Köpek Yaralandı - Son Dakika
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Sokak Köpeği Saldırısı: İki Sahipli Köpek Yaralandı

Sokak Köpeği Saldırısı: İki Sahipli Köpek Yaralandı
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Suşehri'nde esnafın sahip olduğu iki köpeğe, sokak köpekleri saldırdı. Durum güvenlik kameralarında tespit edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sanayi Sitesi'nde esnafın sahiplendiği iki köpeğin sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Sanayi Sitesi esnafı, geçtiğimiz gün iş yerlerini açtıkları sırada iki yıldır besledikleri dutch smoushond cinsi iki köpeği yaralı olarak buldu. Esnaf otomobil çarptığı düşünülen köpekleri tedavi amaçlı veterinere götürdü. Veteriner hekim köpeklerin başka köpekler tarafından saldırıya uğramış olabileceğini söyledi. Güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. İki köpeğe kendilerinde çok daha cüsse iki sokak köpeğinin saldırdığı görüldü.

Sanayi esnafı, benzer olayların yaşanmaması için sahipli köpeklerin kontrol altında tutulmasını ve Suşehri yönetimi ve görevliler tarafından başıboş köpeklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Sanayi esnafı Ozan Görücü yaşadıkları üzüntüyü dile getirip, "Dün sabah iş yerimize geldiğimizde iki cins köpeğimizden birinin kanaması olduğunu, etrafında kan izleri olduğunu ve arka ayaklarını kullanamayarak yürüyemediğini fark ettik. Araba çarpmış olabileceğini düşünerek veterinere götürdük. Ancak veteriner tedavi ettikten sonra üzerinde diş izleri olduğunu ve başka bir köpek tarafından zarar görmüş olduğunu tespit etti. Tedavisinin ardından iş yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde başıboş bir sokak köpeğiyle sahibi tarafından bağlanmayan başka bir köpeğin iş yerimizin önüne gelerek köpeğimize zarar verdiğini gördük. Görüntülerde sokak köpeği köpeğimizin boynuna tasmasından dolayı saldıramayınca bel bölgesine saldırarak köpeğimizi yaralıyor. Köpeklerimiz iki sene önce kurt sürüsünün şehre inmesi sonrası anneleri yavrularını korurken anneyi kurt kapması sonrası sanayi esnafı tarafından sahiplenilerek büyütüldü. Sanayi esnafının maskotu olan köpeklerimiz bugüne kadar kimseye zarar vermemiş aksine herkese kendilerini sevdirmiştir. Aşıları tam sahipli köpeğimiz ne yazık ki başıboş köpeklerin saldırısı sonrası ağır yaralandı.Şu an yaralanan bizim köpeğimiz ancak yarın bir çocuğumuz daha öncesinde örnekleri olduğu gibi zarar görebilirdi. Biz başı boş, aşısız ve zarar verme potansiyeli olan köpeklerin toplatılmasını düşünüyoruz. Sorumlusu olduğumuz köpeklerin takibini yapıyoruz aynı şekilde yerel yönetiminde iş takibini yapmasını ve sokak köpeklerini toplamasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sokak Köpeği Saldırısı: İki Sahipli Köpek Yaralandı - Son Dakika

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