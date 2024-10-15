Kağızman ilçe merkezinde sayıları oldukça fazla olan sokak köpekleri tehlike saçıyor.
Kalabalık sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinin çoğunda uyuz hastalığı olduğu gözlemlenirken vatandaşlar "Çocukların okul saatlerinde sürekli tedirgin oluyoruz sokak aralarında saldırıyorlar, sürü halinde dolaştıkları için tedirginiz. Yetkililerin gerekli önlemleri alarak başıboş köpeklerin biran önce toplatılmasını barınak merkezlerine alınmasını istiyoruz" dediler. - KARS
Son Dakika › Yerel › Sokak Köpekleri Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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