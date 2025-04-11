Söke Belediye Başkanı Arıkan\'dan Polis Teşkilatı\'na Ziyaret

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp'i makamında ziyaret etti. Başkan Arıkan, Fatih Demiralp nezdinde tüm Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polis Teşkilatı'nın, halkın güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Emniyet güçlerimiz, kentimizin daha güvenli bir yer olması için büyük bir özveriyle çalışıyor. Tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor, Polis Haftası'nı kutluyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ise Başkan Arıkan'a teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN