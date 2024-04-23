Söke Belediyesi Uçurtma Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

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Söke Belediyesi'nin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan Uçurtma Şenliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte Sökeli çocuklar adeta çifte bayram heyecanı yaşandı. Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın çocuklara 23 Nisan armağanı olan etkinlikte, çocuklar ile birlikte aile büyükleri de doyasıya eğlendi.

Söke Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi yapılan Uçurtma Şenliği yine renkli geçti. Büyük ilgi gören Uçurtma Şenliği'nde yüzlerce uçurtma ücretsiz olarak dağıtılırken, çocuklar sahne gösterileri, interaktif animasyon etkinlikleri ile keyifli bir gün yaşadı. Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizesi yapılan etkinlik, ilçedeki AVM'nin otopark alanında gerçekleştirildi. Şenlikte sadece çocuklar değil, beraberinde gelen büyükleri de onların eğlencesine ortak oldu.

Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül'ün de katılarak çocuklara uçurtma dağıttığı etkinlik oldukça renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. - AYDIN