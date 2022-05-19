Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19.05.2022 13:04
Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Aydın'ın Söke ilçesinde coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Aydın'ın Söke ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlama programı törenle devam etti. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Garnizon Komutanı Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yüzme dalında Türkiye birincilikleri elde eden Milli sporcu Aleyna Akgün yaptı. Aleyna Akgün konuşmasında; "19 Mayıs 1919 günü Türk tarihi için bir dönüm noktasıdır. Çünkü bugün yok edilmek istenen bir milletin yeniden şahlandığı, esaret zincirlerini kırmak için başkaldırdığı gündür. Gençlik ve gelecek demektir 19 Mayıs, burada biz gençlere çok büyük bir görev düşüyor. Gelecekte Ülke yönetiminde söz alacak olan biz gençler her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, hoşgörü ve barış anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket edecek, geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceğiz. Bugünün benim için çok önemli bir özelliği daha var. Türk Milli sporcusu olarak ülkemi temsil etmeye hak kazanmış olmam. 19 Mayısın hayatımın merkezi olan sporla anılması ve gençlere adanması benim için çok gurur verici" sözlerine yer verdi.

Konuşmanın ardından şiirler okunurken; karate ve judo gösterisinin yarı sıra Ege yöresi halk oyunları, Gaziantep yöresi halk oyunları, müzik dinletisi etkinlikleri programa renk kattı. Kutlama töreni ilçe genelinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika


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