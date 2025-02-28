Söke\'de \'Çocuklar Gülümsesin Derneği\' Açıldı

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Söke'de kuruluşunun ardından faaliyete geçen 'Çocuklar Gülümsesin Derneği'nin ofis açılış töreni gerçekleştirildi. Söke'de Grand Bazaar İş Merkezi 2. Katta faaliyet gösterecek derneğin açılış törenine katılım oldukça yoğun oldu.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Başkan Yardımcıları Yağız Pullukçu ve Vural Tosun, Belediye Meclis Üyeleri F. Evren Gül, Levent Tuna, CHP İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, CHP Kadın Kolları Başkanı Ülkü Erten, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Ondört, MHP Kadın Kolları Başkanı Zekiye Çinkılıç başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve davetliler katıldı.

Sosyolog ve Uzman Aile Danışmanı Erkan Bayraktar'ın Başkanlığını yaptığı 'Çocuklar Gülümsesin Derneği'nin kurucu yönetim kurulunda Söke'nin yakından tanıdığı isimler bulunuyor. Levent Tuncer'in Başkan Yardımcısı olduğu derneğin yönetim kurulunda Şule Pullukçu Akıntürk, Hayal Üzüm, Ece Şavun, Sercan Doğan ve Emrah Şavun yer alıyor.

Sosyal statü ve etnik kökenlerini ayırmaksızın tüm çocukların yüzlerini güldürmek adına faaliyet göstereceklerini belirten Çocuklar Gülümsesin Derneği Başkanı Erkan Bayraktar; "biz bugünden başlayıp, yarını yani geleceği düşünerek yola çıktık. Bugün çocuklarımızın yüzlerini güldürüp, onlara umut aşılayabilirsek yarın çocuklardan tüm topluma yayınlan bir umudu oluşturabiliriz. Bu ortak düşünceye sahip ve hassas olan arkadaşlarımızla yola çıktık. Söke'de tüm sivil toplum kuruluşları, kurumlarla iş birliği içerisinde faaliyetler yürütmek istiyoruz" dedi.

Çok anlamlı bir yolculuğa adım atan Çocuklar Gülümsesin Derneği yönetim kurulunu kutlayan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, derneğin Söke'ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Arıkan, Söke Belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Çocuklar ve denek yönetici ve gönüllüleri gökyüzüne dilek balonları bıraktı. - AYDIN