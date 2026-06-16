Söke\'de Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren ilçe tarım ekipleri gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, ilçedeki gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, hijyen standartları ve mevzuata uygunluğu incelendi.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gıda denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla işletmelerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yapılan kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, hijyen standartları ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelenmektedir. Halk sağlığının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN