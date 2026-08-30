Söke'de Güvenlikte İki Önemli Terfi - Son Dakika
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Söke'de Güvenlikte İki Önemli Terfi

Söke\'de Güvenlikte İki Önemli Terfi
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Söke İlçe Jandarma Komutanı Fuçular Yüzbaşı, Emniyet Müdürü Çetinkaya 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Söke İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular yüzbaşı, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya ise 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

Söke'nin güvenlik teşkilatında iki önemli terfi yaşandı. Söke İlçe Jandarma Komutanı Fatih Fuçular, rütbe terfisiyle Yüzbaşı oldu. İlçede görev yaptığı süre içerisinde çalışmalarını sürdüren Fuçular'ın yüzbaşı rütbesine yükselmesi, Söke'de memnuniyetle karşılandı. Diğer taraftan Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya da rütbe terfisi alarak 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Emniyet ve jandarma teşkilatında gerçekleşen bu iki terfi, Söke'de güvenlik bürokrasisindeki önemli gelişme olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de Güvenlikte İki Önemli Terfi - Son Dakika

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