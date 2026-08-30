Söke'de Mevlid-i Nebi Haftası Ziyaretleri - Son Dakika
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Söke'de Mevlid-i Nebi Haftası Ziyaretleri

Söke\'de Mevlid-i Nebi Haftası Ziyaretleri
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Söke İlçe Müftülüğü esnafları ziyaret ederek Hz. Muhammed'in hayatını ve ahlakını anlattı.

Söke İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilçe genelindeki esnaflar ziyaret edilerek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatı ve güzel ahlakı anlatıldı.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlere İlçe Vaizleri Saygun Toygar, Osman Nuri Kocabaş ve Nevzat Karataş, Din Hizmetleri Uzmanı Ali Ocak ile İmam Hatipler Metin Yönet, Murat Yenikeçeci, Hüsnü Şahan ve Ali Osman Cabar katıldı. Ziyaretlerde esnaflarla sohbet edilerek haftanın anlam ve önemine ilişkin mesajlar paylaşıldı. Ziyaretlerde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek hayatından ve güzel ahlakından günümüze yansıyan güzelliklere dikkat çekildi. Esnaflara ayrıca Söke İlçe Müftülüğü tarafından özel olarak hazırlanan ve üzerinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadislerinin yer aldığı kartelalar hediye edildi.

Peygamber Efendimizin güzel ahlakının hayatın her alanında yaşatılması, toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine vesile olması amaçlanan ziyaretlerde Söke İlçe Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası'nın Peygamber Efendimizin örnek hayatının ve güzel ahlakının daha yakından tanınmasına ve günlük hayata yansıtılmasına vesile olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Yerel, Söke, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de Mevlid-i Nebi Haftası Ziyaretleri - Son Dakika

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