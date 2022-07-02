Söke İlçe Müftüsü Doğru, Cami ve Kur'an kurslarındaki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Söke İlçe Müftüsü Doğru, Cami ve Kur'an kurslarındaki çalışmaları yerinde inceledi

02.07.2022 08:33
Söke İlçe Müftüsü Doğru, Cami ve Kur'an kurslarındaki çalışmaları yerinde inceledi

Yaz Kur'an Kursları eğitimleri çerçevesinde faaliyet gösteren Cami ve Kur'an kurslarını ziyaret eden Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde denetledi.

Yaz Kur'an Kursları eğitimleri çerçevesinde faaliyet gösteren Cami ve Kur'an kurslarını ziyaret eden Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde denetledi.

Söke ilçe merkezinde Çeltikçi ,Hacılar, Hacı Abdullah Yavuz camilerini ziyaret eden İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, din görevlilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğrenciler ile de yakından ilgilenen müftü Doğru, öğrencilerin eğitim durumlarını da tespit etmek amacıyla kendileri ile soru-cevaplı sohbet etti. Müftü Doğru ziyaretlerinde öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Abdullah Yavuz, Hisarcık, Çeltikçi, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke İlçe Müftüsü Doğru, Cami ve Kur'an kurslarındaki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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