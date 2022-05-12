Söke Kaymakamı Güney, halk toplantılarına devam ediyor - Son Dakika
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Söke Kaymakamı Güney, halk toplantılarına devam ediyor

12.05.2022 15:25
Söke Kaymakamı Güney, halk toplantılarına devam ediyor

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney halk toplantılarına devam ediyor.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney halk toplantılarına devam ediyor.

İlçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerin muhtarları ve yaşayanları ile bir araya gelen Ümit Hüseyin Güney, talep ve sorunları dinliyor. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'e bu toplantılarda daire müdürleri de eşlik ediyor. Üç mahallenin yer aldığı program dahilinde ilk olarak Yenidoğan Mahallesine gidildi. Ardından Gölbent ve Akçakonak Mahallelerinde halk toplantısı yapıldı. Toplantıların yanı sıra mahallelerde bulunan okul, cami gibi yerler gezildi, bölgede bulunan fabrikalar gibi büyük işletmeler de ziyaret edildi.

Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptığı açıklamada, "Buluşma programı çerçevesinde Yenidoğan mahallemizdeyiz. Halkla buluşma toplantısında ilgili birim amirlerimiz, Mahalle muhtarlarımız yine Mahalle halkımızla beraber bizzat mahallelerinde ziyaret ederek dileklerini ve sorunlarını dinliyoruz. Bugün 3 mahallemizin ziyaretini gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de rutin olarak her Perşembe asgari 3 mahalle olmak üzere ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Gittiğimiz Mahallelerde Gazilerimiz, Şehitlerimiz, engelli vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Okulları, spor tesislerini, kamunun ortak hizmet noktalarını ziyaret edeceğiz. İlçemizin her türlü sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini ziyaret ederek, var olan sorunların tedbirlerini alacağız. İnşallah bu ziyaretler sonucunda sorunların çözülmesine katkı sağlar" dedi. - AYDIN

Söke Kaymakamı Güney, halk toplantılarına devam ediyor
Söke Kaymakamı Güney, halk toplantılarına devam ediyor

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Hüseyin Güney, Yenidoğan, Hisarcık, Gölbent, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Söke Kaymakamı Güney, halk toplantılarına devam ediyor - Son Dakika


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