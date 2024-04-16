Soma\'da maden kazasında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

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Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı maden ocağında tambura sıkışarak hayatını kaybeden 41 yaşındaki işçi Halit Gürpınar Gediz ilçesinde gözyaşları ile toprağa verildi.

Soma'da bir madende çalışan ve emekliliğine 1 yıldan az bir süre kalan Halit Gürpınar geçtiğimiz gün maden ocağında tambura sıkıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gürpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Maden kazasında hayatını kaybeden Gürpınar'ın cenazesi, Gediz ilçesine bağlı Altınkent Köyünde bulunan baba ocağına getirildi. Burada ailesinden ve köylülerden helallik alınmasının ardından köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Altınkent mezarlığına defnedildi.

Halit Gürpınar'ın cenaze namazına Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Eskigediz Belediye Başkan ı Mustafa Kemal Arslan, Gediz Müftüsü Sebahattin Turan, Gürpınar'ın mesai arkadaşları ile köylüler ve ailesi katıldı.

Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA