
Soma'da Bakırçay Taştı, Tarım Alanlarını ve Mahalleler Su Altında Kaldı

06.02.2026 15:42  Güncelleme: 16:44
Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar, Bakırçay Deresi'nin taşmasına ve çevresindeki tarım arazileri, hayvan çiftlikleri ile yerleşim yerlerinin su altında kalmasına yol açtı. Belediye Başkanı Sercan Okur, derede acil ıslah çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Haber:  Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde şiddetli yağışların etkisiyle Bakırçay Deresi taşarak çevresindeki alanlarda büyük hasara yol açtı. Taşkın nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, hayvan çiftlikleri ve bazı iş yerleri suyla dolarken, Atatürk İlkokulu'nun bodrum katını da su bastı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Yaklaşık iki yıldır Bakırçay'ın ıslah edilmesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Bunun hem çevresel sorunlara yol açacağını hem de yoğun yağış halinde felakete neden olabileceğini söyledim. Ne yazık ki korktuğumuz senaryo gerçekleşti. Bakırçay'ın yaklaşık 3 bin 800 metrelik sorunlu bölümünün bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde günlerdir kesintisiz süren şiddetli yağışlar, Bakırçay Deresi'nin taşmasına neden oldu. Sığ bölgeden taşan sular tarım arazilerini, hayvancılık tesislerini ve yerleşim yerlerini vurdu. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, yaşanan felaketin bir altyapı yetersizliği değil, doğrudan dere yatağındaki ıslah sorunu olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 bin 800 metrelik kritik bir hattın acilen düzenlenmesi gerektiğini belirten Okur, son iki yıldır derede temizlik çalışması yapılmadığına dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.

Yaz aylarında bölgede açıklama yapan Başkan Okur, "Olası bir sel felaketinde, ıslah edilmemiş dere ciddi risk oluşturuyor ve müdahaleyi zorlaştırıyor. Biz, Bakırçay Deresi'nde daha önce yapılan çalışmaların devam etmesini istiyoruz" demişti.

Yaşanan taşkınlar sonrası açıklama yapan Başkan Okur, şunları kaydetti:

"Birkaç gündür etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Bakırçay Deresi'nin, özellikle Termik Santrali'nin Yırca tarafındaki daha dar ve sığ bölümünde taşma meydana geldi. Taşkın nedeniyle öncelikle çevredeki tarım arazileri su altında kaldı. Taşkın sularıyla 13 Atatürk İlkokulu bodrum katı su altında kaldı. Bakırçay'ın ilerleyen kısımlarında, Hazreti Ali Camisi çevresinde dere yatağında yarılmalar meydana geldi. Bu yarılmalar nedeniyle tarım arazileri, hayvan çiftlikleri ve bazı konutlar su altında kaldı. Bölgede hayvan tahliyesi çalışmaları sürüyor; hayvanlar canlı hayvan pazarına taşınıyor. Ne yazık ki bir vatandaşımıza ait küçükbaş hayvan sular altında kalarak telef oldu. Henüz kapsamlı bir hasar tespiti tamamlanmış değil. Ancak evleri zarar gören, iş yerlerinin depoları su altında kalan, tarım alanları ve hayvan çiftlikleri zarar gören çok sayıda vatandaşımız bulunuyor."

"Su ile şaka olmaz bunun sonuçlarını hep birlikte görüyoruz"

Göreve geldiğimden bu yana yaklaşık iki yıldır Bakırçay'ın ıslah edilmesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Bunun hem çevresel sorunlara yol açacağını hem de yoğun yağış halinde felakete neden olabileceğini söyledim. Ne yazık ki korktuğumuz senaryo gerçekleşti. Kimseyi suçlama niyetinde değilim. Ancak Bakırçay'ın yaklaşık 3 bin 800 metrelik sorunlu bölümünün bir an önce ıslah edilmesi gerekiyor. DSİ'den beklentimiz, bu konuda gerekli adımların atılmasıdır. Soma Belediyesi olarak her türlü iş birliğine ve fedakarlığa hazırız. Yeter ki Bakırçay ıslah edilsin. Su ile şaka olmaz bunun sonuçlarını hep birlikte görüyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sercan Okur, Hava Durumu, Doğal Afet, Manisa, Tarım, Çevre, Yerel, Soma

Son Dakika Yerel Soma'da Bakırçay Taştı, Tarım Alanlarını ve Mahalleler Su Altında Kaldı - Son Dakika

