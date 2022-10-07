Evlerinde 10 kilo esrar yakalanan biri AK Parti meclis üyesi 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Evlerinde 10 kilo esrar yakalanan biri AK Parti meclis üyesi 3 şüpheli serbest bırakıldı

07.10.2022 18:41

Jandarma ekipleri Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan Kaputaş Yaylası'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Aralarında AK Parti Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah G.'nin de bulunduğu 3 kişiye ait tarlada 483 kök kenevir bitkisi, şahısların evlerinde ise 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından yapılan çalışmada, arazilerde ekim yapan Abdullah G. (52), Dursun Y. (26) ve Tahir Y. (46) isimli şahıslar takibe alındı. Komandolarla birlikte mısır tarlalarında yapılan operasyonda, mısır koçanları arasına gizlenerek yetiştirilmiş 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

EVLERİNDE 10 KİLO ESRAR YAKALANDI

Takibe alınan 3 şahsın evine de operasyon yapan jandarma, 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda aralarında bulunan AK Parti Eskil Belediye Meclis Üyesi Abdullah G. ve 2 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ayrıca 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 1 gün göz altında kalan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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Mısır tarlasında yetiştirdikleri kenevirle esrar üretip ticaretini yaptılar Mısır tarlasında yetiştirdikleri kenevirle esrar üretip ticaretini yaptılar Son dakika haberleri... HATAY'DA UYUŞTURUCU VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU 1 GÖZALTI Son dakika haberleri... HATAY'DA UYUŞTURUCU VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU 1 GÖZALTI
Kaynak: ANKA

AK Parti, Jandarma, Aksaray, Kenevir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlerinde 10 kilo esrar yakalanan biri AK Parti meclis üyesi 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlerinde 10 kilo esrar yakalanan biri AK Parti meclis üyesi 3 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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