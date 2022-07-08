Son Dakika | Arife günü şehitliklerde dua ve gurur dolu anlar - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Arife günü şehitliklerde dua ve gurur dolu anlar

08.07.2022 13:47
Son Dakika | Arife günü şehitliklerde dua ve gurur dolu anlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Kurban Bayramı vesilesiyle Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma ve bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Kurban Bayramı vesilesiyle Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma ve bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Şehit aileleri de, vatan uğruna toprağa verdiği canlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, dua ve Kur'an-i Kerim okudu. Hüznün hakim olduğu şehitliklerde önce mezarlar temizlendi, ardından da çiçekler sulandı. Kabirlerin başlarındaki bazı şehit yakınlarının ise gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı. Öte yandan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı da Kurban Bayramı vesilesiyle Cebeci Askeri Şehitliği'nde anma ve bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Şehitlerin minik emanetlerini unutmayan TÜGŞAV tarafından çocukları oyuncaklar dağıtılıp bayram harçlığı verildi.

Ayşe Üçöz: "Murat'ımız gözbebeğimizdi ama gitti"

Hakkari Çukurca'da şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün annesi Ayşe Üçöz, acılarının çok olduğunu belirterek, "Duygularımız çok karışık. Anlatılamaz, çok acı. Murat'ımız gözbebeğimizdi ama gitti. Dünyanın en iyi çocuğuydu. Her şeyi dört dörtlüktü. Allah bizden daha çok sevmiş onu. Veren de o, alan da o. İsyankar olmadık hiçbir zaman. Evimizin en küçüğüydü. Mükemmeldi. Evlendikten iki yıl sonra şehit düştü. Benimle hep arkadaş gibiydi. Her şeyini paylaşır, anlatırdı. Sözlerimi dikkate alırdı. Hep korkardım, korktuğum başıma geldi. Mertebesi yüksek ama bizim de acımız yüksek" dedi.

İlhami Özcan: "Dünyalar iyisi bir çocuktu"

Şehit Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın babası İlhami Özcan oğlunun en büyük hayalinin pilotluk olduğunu söyledi. Baba Özcan, "Şehidimiz dünyalar iyisi bir çocuktu. Burada yatanların hepsi dünyalar iyisi. Kimseyi incitmeyen birisiydi. Baba oğul her şeyi konuşurduk. 2008'den beri görevdeydi. 2019'da şehit oldu. Pilotluğu çok istiyordu. İstediği tek şey pilotluktu. Hayaline kavuştu. Uçtu gitti. En son bizi yanına götürmüştü. 'Gitmeyin, sizi çok özlüyorum' demişti. İçine doğmuş" ifadelerini kullandı.

Lokman Aylar: "Milletin maaşıyla mecliste bulunan ve hala orada terörü savunan hiçbir vekil ve siyasetçi istemiyoruz"

TÜGŞAV Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise, "Bugün, buruk annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız buradalar. Onlara ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Şehitlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Her bayram olduğu gibi yine bu bayramda ailelerimizle birlikteyiz. Bu ülke şehitleriyle, gazileriyle her daim var olacaktır. Bayrağımızı, vatanımızı hiçbir haine teslim etmeyelim. Son günlerde gördüğümüz bazı şeyler bizleri derinden üzmektedir. Meclisteki terör savunucularının hala orada durması milleti üzdüğü gibi, bizi ve şehit ailelerini de üzmektedir. Milletin maaşıyla mecliste bulunan ve hala orada terörü savunan hiçbir vekil ve siyasetçi istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Kanadalı avukat, FETÖ'cü Enes Kanter'in gizemli silah şirketiyle bağlantısını gün yüzüne çıkarttı: Şarlatanlık yapıyor Kanadalı avukat, FETÖ'cü Enes Kanter'in gizemli silah şirketiyle bağlantısını gün yüzüne çıkarttı: Şarlatanlık yapıyor Son dakika haber... Şehit yakınları ve gaziler bayram arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti Son dakika haber... Şehit yakınları ve gaziler bayram arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti
Kaynak: İHA

Cebeci Askeri Şehitliği, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son Dakika | Arife günü şehitliklerde dua ve gurur dolu anlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Arife günü şehitliklerde dua ve gurur dolu anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement