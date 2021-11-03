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Son Dakika | Çin hükümetinden halka gıda depolama çağrısı - Son Dakika

Son Dakika | Çin hükümetinden halka gıda depolama çağrısı

03.11.2021 13:04
Son Dakika | Çin hükümetinden halka gıda depolama çağrısı

Son dakika haberine göre Çin hükümetinin halka kış için temel ihtiyaç ürünlerini depolama çağrısında bulunması endişeye yol açtı.

Çin hükümetinin halka kış için temel ihtiyaç ürünlerini depolama çağrısında bulunması endişeye yol açtı.

Çin Ticaret Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, yerel ticaret birimlerinin temel ihtiyaç ürünlerine yönelik talebi güvence altına almak ve fiyat istikrarını korumak için çabalarını artırmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, farklı hükümet departmanları arasında ürünlerin tedarikinin ve ulaştırılmasının garanti altına alınması için koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısı da yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, hanelere de acil durumlar karşısında temel tüketim ürünlerini depolama çağrısı yapılması kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Basına yansıyan haberlerde, bakanlığın gıda depolama çağrısının sosyal medya platformlarında en çok görüntülenen başlık olduğu belirtildi. Çin basınındaki değerlendirmelerde, hükümetin bu tür uyarıları her yıl yaptığına, ancak bu yıl Covid-19 salgınının ve olağanüstü hava koşullarının etkisiyle erken uyarıda bulunulduğuna dikkat çekildi. İlgili haberlerde, bakanlıktan yapılan uyarının temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde sorun yaşandığı anlamına gelmediği ifade edildi.

Çin devlet televizyonuna konuşan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhu Xiaoliang, temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde sıkıntı olmadığını, söz konusu açıklamanın yerel makamları uyarma amacı taşıdığını savundu.

Çin basınında görüşlerine yer verilen Çinli uzman Guan Lixin de bakanlığın açıklamasının sebze fiyatlarındaki artış, ülke genelinde Covid-19 vakalarındaki yükseliş ve olağanüstü hava koşulları gibi etkenlere karşı ürün tedarikinin korunması için bir uyarı niteliğinde olduğunu dile getirdi. Ancak uzmanlar, bakanlığın açıklamasında halka doğrudan çağrı yapılması konusuna açıklık getirmedi. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Ticaret, Hükümet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Çin hükümetinden halka gıda depolama çağrısı - Son Dakika


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