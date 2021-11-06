Son dakika haber... Başkan Palancıoğlu: "Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu ile eğitime yatırım" - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesine yeni bir ilköğretim okulu yapılarak eğitim kalitesini artıracaklarını söyledi.

2019 yılından itibaren iki yıl içerisinde 14 okul binasını tamamlayarak eğitiminin hizmetine sunduklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Sokakta yapılacak Melikgazi Belediyesi Keriman Fırıncıoğlu - Erkan İlkokulu toplam 20 derslikli olup 2 teknik atölyesi ile kütüphane odası, öğretmenler odası, yönetim odaları yer alacaktır. Toplam 3000 metrekare alana sahip okul zemin artı 2 katlıdır" dedi.

Eğitim ve eğitimcinin dostu olan Melikgazi Belediyesi'nin eğitime olan yatırımları ile ilçe de eğitim ve öğretim kalitesinin artığını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde her okulun dezenfekte edildiğini, bahçe bakımlarının yapıldığını, spor sahaların yenilendiğini ve eğitime yatırımların artırılarak devam ettirileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ