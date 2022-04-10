Son dakika haber... Burdur'da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Burdur'da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı

10.04.2022 17:42
Son dakika haber... Burdur'da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı

Son dakika haberler... Burdur'da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.

Burdur'da Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis teşkilatının projeleri vatandaşlara tanıtıldı.

Burdur'da Türk Polis Teşkilatının 177. Yıldönümü için "Polis Haftası" etkinlikleri yapıldı. İstasyon Caddesi'nde polis teşkilatının projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş stantları gezerek bilgi aldı. Stantları gezen vatandaşlara hediyeler dağıtıldı. - BURDUR

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Polis Haftası, Burdur, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Burdur'da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Burdur'da polis teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri yapıldı - Son Dakika
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