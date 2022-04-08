Son dakika haber! GMİS yönetim kurulu; "Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 177'nci Yılını Kutluyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haber! GMİS yönetim kurulu; "Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 177'nci Yılını Kutluyoruz"

08.04.2022 13:10
Son dakika haber! GMİS yönetim kurulu; "Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 177'nci Yılını Kutluyoruz"

Son dakika gelişmesine göre Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. Yılını kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. Yılını kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınlayarak "Ülkenin huzur ve güven ortamını tesis adına, terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gazi olanlara şükranlarımızı ve görevleri başında olan personele sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'in mesajı şöyle;

"Toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin yasalar çerçevesinde korunması gibi yüksek bir sorumluluğu üstlenen Polis Teşkilatı, bu görevini 10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi'nin yayınlanmasından bugüne 177 yıldır yerine getirmektedir.

Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü kutluyoruz.

Ülkemizde huzur ve güven ortamını tesis adına, terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, gazi olanlara şükranlarımızı ve görevleri başında olan personele sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz". - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! GMİS yönetim kurulu; 'Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 177'nci Yılını Kutluyoruz' - Son Dakika


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