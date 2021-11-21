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Son dakika haber: Malatya Barosu'nda çocuklara destek - Son Dakika

Son dakika haber: Malatya Barosu'nda çocuklara destek

21.11.2021 11:44
Son dakika haber: Malatya Barosu'nda çocuklara destek

Son dakika yerel haberine göre Malatya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, "Bizler Malatya Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak ilimizde ve ülke genelinde ve dahi dünya genelinde nerede bir çocuğun gözyaşının aktığını görsek yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz" dedi.

Malatya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu yaptığı açıklamada, "Bizler Malatya Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak ilimizde ve ülke genelinde ve dahi dünya genelinde nerede bir çocuğun gözyaşının aktığını görsek yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz" dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Malatya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen "Çocuk Hakları Sözleşmesi" ile tüm dünya Çocuk haklarını kutluyor. Çocuklar en kırılgan en hassas halkamız. Çocuklar tüm dünyanın geleceği. Onlar gülerse, mutlu olursa Dünya güler! Çocuklarımızın kendi haklarını, varlıklarını, geleceklerini ve geçmiş tarihlerini bilerek; özümseyerek ilgi alanları doğrultusunda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Geleceğimize yön verecek olan her çocuğumuz için daha iyi bir dünya inşa etmek biz büyüklerin onlara borcudur" ifadelerine yer verildi. Dünyada Çocuk Hakları söyleminin 32 yıl önce söylenmeye başladığında, 1921'lerde Türkiye'de Çocuk Bayramı'nın kutlanmaya başladığının hatırlatıldığı açıklamada, " Anadolu coğrafyasında Çocuklar çok önemlidir. Bu önemi bir gün dahi unutmadan çocuklarla ilgili her geçen gün daha koruyucu, daha denetimli, daha geliştirici, güzel adımlar atmamız gerekmektedir. Çocukların anneye, babaya, devlete, topluma birer emanet olduklarını unutmamalıyız. Onlar bizim en kıymetlilerimiz. Toplum içerisinde en ufak bir insan hakkı ihlalinde ya da yaşanan en ufak bir toplumsal infialde ya da yaşanan en ufak bir toplumsal afette görüyoruz ki bu olumsuzluklardan en çok ve en önce çocuklarımız mağdur olmakta, en büyük bedeli de onlar ödemektedir. Dolayısıyla da geleceğimiz büyük bir darbe almaktadır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.' Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır. Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Bizler Malatya Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak ilimizde ve ülke genelinde ve dahi dünya genelinde nerede bir çocuğun gözyaşının aktığını görsek yanında olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyoruz" ifadeleri kullandı. - MALATYA

Çocuk Hakları Sözleşmesi, Togo Cumhuriyeti, Malatya Barosu, 20 Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Malatya Barosu'nda çocuklara destek - Son Dakika


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