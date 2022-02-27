Son dakika haber: Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü - Son Dakika

- Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü

AYDIN - Söke Belediyesi'nin katkılarıyla Söke Deveciler Derneği tarafından düzenlenen Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yapıldı. Yörük kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biri olan deve güreşleri Söke'de Özbaşı eski yolu girişindeki alanda düzenlenirken, güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinden namlı pehlivan develerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadın ve çocuklara ücretsiz olan deve güreşlerine havanın da güzel olmasını değerlendiren vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Coşku içerisinde gerçekleşen deve güreşlerini izleyenler arasında AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

Miraç Kandili nedeniyle birçok yerde bir gün önceye çekilen güreşler nedeniyle, deve sahipleri Pazar günü bölgede tek güreşin yapıldığı Söke'ye ilgi gösterdi. Belediye Başkanlığı ve Ağalık kupası başta olmak üzere çeşitli dallardaki kupalar güreşen develerin sahiplerine verildi. Söke Deveciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Musa Karaçolak, geleneksel hale gelen deve güreşi festivaline katkı sağlayanlara kendilerini yalnız bırakmayıp deve güreşi kültürünün devamı için katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.