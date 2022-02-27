Son dakika haber: Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü

27.02.2022 15:53

Edinilen son dakika haberine göre - Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü Söke Belediyesi'nin katkılarıyla Söke Deveciler Derneği tarafından düzenlenen Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yapıldı.

- Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü

AYDIN - Söke Belediyesi'nin katkılarıyla Söke Deveciler Derneği tarafından düzenlenen Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yapıldı. Yörük kültürünün vazgeçilmez unsurlarından biri olan deve güreşleri Söke'de Özbaşı eski yolu girişindeki alanda düzenlenirken, güreşlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinden namlı pehlivan develerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadın ve çocuklara ücretsiz olan deve güreşlerine havanın da güzel olmasını değerlendiren vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Coşku içerisinde gerçekleşen deve güreşlerini izleyenler arasında AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

Miraç Kandili nedeniyle birçok yerde bir gün önceye çekilen güreşler nedeniyle, deve sahipleri Pazar günü bölgede tek güreşin yapıldığı Söke'ye ilgi gösterdi. Belediye Başkanlığı ve Ağalık kupası başta olmak üzere çeşitli dallardaki kupalar güreşen develerin sahiplerine verildi. Söke Deveciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Musa Karaçolak, geleneksel hale gelen deve güreşi festivaline katkı sağlayanlara kendilerini yalnız bırakmayıp deve güreşi kültürünün devamı için katılan ve destek veren herkese teşekkür etti.

Son dakika haber: Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü
Son dakika haber: Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü
Son dakika haber: Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü

YORUMLAR
500
SP'Lİ AYDIN SAVAŞ DURUMU HİÇBİR ÜLKEYE, HİÇBİR TOPLUMA YARAR GETİRMEZ SP'Lİ AYDIN SAVAŞ DURUMU HİÇBİR ÜLKEYE, HİÇBİR TOPLUMA YARAR GETİRMEZ Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı Aydın'da aranan şahıs, bekçilere takıldı

Söke Belediyesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Demet'in cesur doğum günü tercihi! Önden sade olan elbisenin asıl numarası arkasında
15:07 Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:25 İnşaat işçisinin feci ölümü! Asansör boşluğu sonunu getirdi
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 16:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Söke 7. Geleneksel Deve Güreşi Festivali yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement