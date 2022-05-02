Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın - Son Dakika
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Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın

02.05.2022 14:23

Son dakika haberine göre Battaniye fabrikasında yangın Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.

Battaniye fabrikasında yangın

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

UŞAK - Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın
Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın
Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın
Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın

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Son dakika haber: Battaniye fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika haber: Battaniye fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın çıktı

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın - Son Dakika


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