Son dakika! Battaniye fabrikasında yangın - Son Dakika

Battaniye fabrikasında yangın
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
UŞAK - Uşak'ta bir battaniye üretim fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi bütün hızıyla devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre; Uşak'ta Sivaslı - Uşak yolu üzerinde battaniye üretimi fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
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