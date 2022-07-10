Son dakika haber! Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı - Son Dakika
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Son dakika haber! Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı

10.07.2022 15:02
Son dakika haber! Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı

Son dakika haberlerine göre Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçik ile polislerle bayramlaştı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçik ile polislerle bayramlaştı.

Kurban Bayramı nedeniyle Vali Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ederek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan ile sınır hattında görev yapan Mehmetçikler ile bayramlaştı. Daha sonra Vali Soytürk, son olarak İl Emniyet Müdürlüğüne geçerek Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile polis memurlarının Kurban bayramını kutladı. Son olarak, İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Soytürk, burada İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile jandarma personeli ile bayramlaştı. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Recep Soytürk, Jandarma, Kilis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Vali Soytürk Mehmetçik ve polis ile bayramlaştı - Son Dakika

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