Son dakika haberi: Aydın'da ormanlar yangına karşı termal drone ile kontrol ediliyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Aydın'da ormanlar yangına karşı termal drone ile kontrol ediliyor

26.06.2022 09:01
Son dakika haberi: Aydın'da ormanlar yangına karşı termal drone ile kontrol ediliyor

Son dakika haberine göre Ülke genelinde yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması dolayısıyla Aydın'daki ormanlar yangın ihtimaline karşı Aydın Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından havadan termal drone ile kontrol altında tutuluyor.

Ülke genelinde yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması dolayısıyla Aydın'daki ormanlar yangın ihtimaline karşı Aydın Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından havadan termal drone ile kontrol altında tutuluyor.

Havaların ısınması ile ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç trafiğinin artması, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği yüksek risk taşıyan bölgelerde orman yangınları ile mücadele konusunda bir dizi önlem alınmaya devam ediyor. Bu çerçevede risk taşıyan ormanlık alanlarda ekipler termal drone ile havadan yangın kontrolleri gerçekleştiriyor. Son olarak Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı'nda Baldere mevkisi başta olmak üzere İçmeler Aydınlar koyu gibi tatilcilerin yoğun olduğu bölgeler Aydın Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği envanterinde bulunan Termal İHA (Drone) ile havadan kontrol edildi.

Kontrollerin belirlenen program dahilinde süreceği öğrenilirken, vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı davranmaları ve herhangi bir şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istendi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Aydın'da ormanlar yangına karşı termal drone ile kontrol ediliyor - Son Dakika

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