Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hereke halısı ve el yazması Kuran-ı Kerim takdim edildi - Son Dakika

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hereke halısı ve Körfezli Lokman Arslan'ın pandemi döneminde hazırladığı el yazması Kuran-ı Kerim'i takdim etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Lokman Arslan'ın pandemi döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için el yazmasıyla hazırladığı Kuran-ı Kerim'i takdim etmek için dün Ankara'ya gitti. Başkan Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Lokman Arslan'ın yer aldığı heyet, ilk olarak MKYK üyesi Emine Zeybek ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Şener Söğüt ve heyet, kendisine Hereke halısı ve el yazması Kuran-ı Kerim'i takdim etti. Hereke halısı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Başkan Söğüt, ilçede halının değerini artırmaya yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. - KOCAELİ