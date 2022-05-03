Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı

03.05.2022 09:12
Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Son dakika haberler: Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser'in ailesini Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Kadir Yurdagül ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser'in ailesini Ramazan Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Kaymakam Kadir Yurdagül, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz şehidi polis memuru Halit Gülser'in kırsal Pekmezciler Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret edip dua etti.. Yurdagül ve beraberindekiler, Gülser'in baba evini ziyaret ederek şehit ailesiyle bayramlaştı. Yurdagül ve beraberindekiler, daha sonra güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı

YORUMLAR
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Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı Ergani'de bayramlaşma programı yapıldı Yenişehir'den bayram sevinci Yenişehir'den bayram sevinci

Diyarbakır, 15 Temmuz, Hisarcık, Dicle, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Dicle Kaymakamı Yurdagül, şehit ailesi ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Son Dakika


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