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Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak

16.12.2021 13:27
Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak

Son dakika haberler: Kastamonu'da Yukarı Kuyucak köyünde bulunan Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliğini jandarma ve polis ekipleri sağlayacak.

Kastamonu'da Yukarı Kuyucak köyünde bulunan Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliğini jandarma ve polis ekipleri sağlayacak.

Kastamonu'da Yukarı Kuyucak köyü sınırları içerisinde bulunan Kastamonu Hayvan Pazarı, düzenlenen protokol ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğuna devredildi. Bu protokol ile jandarma ve polis ekipleri, Hayvan Pazarının asayişinden sorumlu olacak.

Protokolün ardından Kastamonu Hayvan Pazarında jandarma asayiş ve trafik timlerince gerekli emniyet tedbirleri alınarak, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Kastamonu Hayvan Pazarı yerinin jandarmaya devredilmesi sebebiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran, pazar yerini ziyaret ederek burada vatandaşlar ile sohbet etti. - KASTAMONU

Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak
Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak
Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak
Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak
Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak
Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak
Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Jandarma, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kastamonu Hayvan Pazarı'nın güvenliği, jandarma ve polis ekiplerinden sorulacak - Son Dakika
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