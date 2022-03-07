Son dakika haberi... Kaymakam Özay'dan, şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kaymakam Özay'dan, şehit ailesine ziyaret

07.03.2022 10:05
Son dakika haberi... Kaymakam Özay'dan, şehit ailesine ziyaret

Son dakika haber: Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, Tavşanlı Sosyal Hizmetler Müdürü Havva Gümüş, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Aziz Arslan ile birlikte Şehit Yüksel Arık'ın annesi Cennet Arık ile babası Arif Arık'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette, şehit asker için İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. - KÜTAHYA

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Yüksel Arık, Jandarma, Hisarcık, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Kaymakam Özay'dan, şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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