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Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

31.01.2022 13:56
Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Son dakika gelişmesine göre Aydın'da polis ekipleri soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Aydın'da polis ekipleri soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin düzenli olarak sürdürdüğü sokaktaki can dostlarını besleme çalışmaları soğuk havaların etkisiyle hız kazandı. Ekipler kentin farklı noktalarına mama ulaştırarak bu soğuk günlerde mama bulmakta güçlük çeken hayvanlara destek oluyor. - AYDIN

Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği
Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği
Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika


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