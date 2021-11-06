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Son dakika haberi: Selde köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Son dakika haberi: Selde köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı

06.11.2021 00:58
Son dakika haberi: Selde köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde çok sevdiği köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarmanın arama kurtarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde çok sevdiği köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarmanın arama kurtarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan kadın, jandarmanın arama köpeğinin selde kaybettiği köpeği Rüzgar'a çok benzediğini ve kendisine onu hatırlattığını söyledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ikamet eden Meryem Şişman'in evini de sel bastı. Balçık ve çamur ile kaplanan evinin yanı sıra çok sevdiği Rüzgar isimli köpeği de sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Yıllardır beslediği iki köpeğini selde kaybeden Meryem Şişman, sel felaketinde kaybolan ve halen arama çalışmaları devam eden 9 kişi için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı. Burada selin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeden ayrılmayan ve her türlü faaliyetlerde en ön safta yer alan İl Jandarma Komutanlığına ait arama kurtarma kadavra köpeğini gördü. Selde kaybettiği ve çok sevdiği Rüzgar isimli köpeğine çok benzediği için bir anda gözyaşlarına hakim olamayan Meryem Şişman, ekiplerden izin alarak 'Samba' isimli arama köpeğini bir süre sevdi. 3 ay boyunca bölgeden ayrılmayan ve şu ana kadar selde kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşan Samba'yı bir süre seven Meryem Şişman, cenaze namazı başladığı sırada jandarma ekiplerinin yanından ayrıldı.

"Selde kaybettiği Rüzgar isimli köpeğim, jandarma arama köpeğine çok benziyor"

11 Ağustos'ta Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde evini su bastığını söyleyen Meryem Şişman, selde tavuklarını, kazlarını ve Rüzgar ve Reyis adında iki tane köpeğini kaybettiğini söyledi. Kaybolan köpeklerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Meryem Şişman, kadavra arama köpeğini görünce kendi köpeğini görmüş gibi olduğunu ve çok duygulandığını belirterek, "Benim Reyis ve Rüzgar adında iki tane köpeğim vardı. Kadavra arama köpeğini görünce sanki köpeğim Rüzgar'ı burada görmüş gibi oldum. Onlar selde gitti. Evimizi sel basınca hayvanlarım da gitti. Bu yüzden kadavra arama köpeğini görünce köpeğim Rüzgar'ı görmüş gibi oldum, çok duygulandım" dedi.

"Selde kaybolan köpeklerimizi soran torunumu sürekli kandırıyorum"

Torununun selde su basan evinde kayıplara karışan Rüzgar ve Reyis isimli köpeklerini sürekli sorduğunu ve kendisinin de çeşitli nedenler öne sürerek köpeklerin dönemeyeceğini torununa anlattığını belirten Meryem Şişman, "Torunum, köpeklerin selde gittiğini bilmiyor, sürekli 'benim köpeklerim geldi mi' diye soruyor. Oğlum dedim, dağa gitmişler yolu bulamamışlar, eve gelmemişler. Hep böyle söyleyerek torunumu kandırıyorum. Köpeklerim gidince, burada kadavra arama köpeğini görünce çok duygulandım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kapının önünde sokak köpeklerinden yedi tane yavrumuz var, onları büyütüyorum. Şu anda beslediğimiz yavru köpeklerin iki tanesi kaybolan köpeğimiz Reyis'e benziyor. Reyis geri gelmeden yaza kadar beslediğimiz yavru köpekleri büyütebilirsem, torunuma kaybolan köpeğimiz Reyis'in yavruları, Reyis gitmiş yavrularını bırakmış, yolu bulamadı dönemedi diyerek inşallah ikna edeceğim. Torunum da çok hayvanları seviyor, ben de seviyorum. Bir daha cesaret edip de hayvan alamadım. Kadavra arama köpeğini de görünce aynı benim Rüzgar, sanki beni kucaklayacakmış gibi hissettim, onun için çok duygulandım. Burada bulunan kadavra arama köpeğini görünce benim 'Rüzgar' zannettim. Gideyim seveyim dedim, jandarma personelleri bir şey derler diye biraz korktum ama Allah razı olsun ses çıkarmadıklarından dolayı yüreğimi yumuşatır gibi oldum. Çok kötü bir şeydi" diye konuştu.

"Tavuklarım, kazlarım gitti ama köpeklerimin yeri bambaşkaydı"

Su basan evinde tavuk ve kaz gibi hayvanlarının da kaybolduğunu, köpeklerinin yerinin kendisi için bambaşka olduğunu söyleyen Şişman, "Benim evime su bastı, eşimi de suyun içinden çıkardım. Eşim felçli olduğu için hemen çıkamadı, göğsüne kadar suyun içinden çıkardım. Eşyalarım, hayvanlarım gitti. Tavuklarım, kazlarım gitti ama köpeklerimin yeri daha da başkaydı. Rabbim bir daha ne dosta ne de düşmana kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Selde köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Selde köpeği Rüzgar'ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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