Son dakika haberi! Tuğgeneral Gemalmaz'dan Şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek dernek faaliyetleri ve aileler hakkında bilgiler aldı.

Tuğgeneral Gemalmaz şehit aileleri ve gazilerimizin yanlarında olduğunu ifade ederek, "Vatanımız uğruna canını veren şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve canlarını hiçe sayarak gazi olan silah arkadaşlarımızı, bu güzel çatı altında toplayarak onlara hizmet eden derneğimizi ziyaret etmekten ve onlarla beraber olmaktan onur duyuyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlerin baş tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emanetleridir. Bu kıymetli emanetleriyle hizmet etmek bizim için şereftir. Bu duygularla şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazilerimize saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA