Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi

15.04.2022 19:30

Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi Iğdır'da apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın için müebbet hapis istendi.

Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi

IĞDIR - Iğdır'da apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın için müebbet hapis istendi.

Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın'ın yargılanmasının ikinci duruşması Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görülen duruşmada tanıklar ve iki tarafın avukatları dinlendi. Iğdır'da görülen duruşmaya Erzincan'da tutuklu bulunan Gökhan Argın da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlandı. Mütalaasını açıklayan savcı, Gökhan Argın hakkında indirimsiz müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme, kararı 27 Nisan'a bıraktı.

Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi
Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi
Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi
Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi

YORUMLAR
500
İntihar eden 18 yaşındaki Aleyna'nın 'Ölümümden sorumludur' notu bıraktığı sanığın müebbet hapsi istendi İntihar eden 18 yaşındaki Aleyna'nın 'Ölümümden sorumludur' notu bıraktığı sanığın müebbet hapsi istendi EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASI EŞİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS CEZASI

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika


Son Dakika
19:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü Hull City'i uçurdu
19:40 Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! Kupa Voley'de dev finalin adı belli oldu
19:12 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu: Ülkelerimiz arasında artık barış var
18:58 Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
18:54 İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız
18:46 Abdullah Avcı, Ozan Kabak için harekete geçti
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 20:00:13. #1.12#
SON DAKİKA: Aleyna Ağgül davasında Gökhan Argın için müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement