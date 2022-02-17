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Son dakika haberleri! Doktorlar grevde olunca vatandaşlar hastane kapısından geri döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Doktorlar grevde olunca vatandaşlar hastane kapısından geri döndü

17.02.2022 16:34
Son dakika haberleri! Doktorlar grevde olunca vatandaşlar hastane kapısından geri döndü

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar doktorlar grevde olunca evlerine dönmek zorunda kalıyor.

Afyonkarahisar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne gelen hastalar doktorlar grevde olunca evlerine dönmek zorunda kalıyor.

Bolvadin Devlet Hastanesi'nde poliklinikte görev yapan 10 doktordan 8'i greve gidince vatandaşlar hastane kapısından geri dönmek zorunda kaldı. Hastanede sadece Ortopedi ve Çocuk Polikliniği'nin hizmet verdiği diğer bölümlerde ise hizmet verilmediği kaydedildi. Grevin yarında devam edeceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Devlet Hastanesi, Karahisar, Hastane, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Doktorlar grevde olunca vatandaşlar hastane kapısından geri döndü - Son Dakika


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