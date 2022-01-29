Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, jandarmanın ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

Kaymakam Düzgün, ziyaretleri kapsamında Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya ve jandarma personelleri ile bir araya geldi. Kaymakam Düzgün, Üsteğmen Yassıkaya ve jandarma personelleri ile bir süre sohbet etti. Kaymakam Düzgün ardından Üsteğmen Yassıkaya'dan ilçenin asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Düzgün, ziyarette yaptığı konuşmada jandarmanın ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında önemli ve başarılı çalışmalar yaptığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR